Moçambique contabiliza 4.318 mortos em acidentes rodoviários em cinco anos

Moçambique registou 611 acidentes de viação em 2025, menos 76 do que os 687 contabilizados em 2024, prolongando a tendência de redução observada nos últimos anos, segundo relatório anual do INE. Desde 2021, quando foram registados 1.027 acidentes rodoviários, o número de sinistros caiu 40,5%, correspondente a menos 416 ocorrências em quatro anos.

Apesar dessa evolução, a mortalidade rodoviária agravou-se: O número de mortos aumentou de 825 em 2024 para 830 em 2025, o segundo crescimento anual consecutivo e o valor mais elevado desde 2021, ano em que as estradas moçambicanas provocaram 1.101 vítimas mortais.

Em 2022, os acidentes fizeram 808 mortos e, em 2023, 754, o valor mais baixo da série analisada, antes da inversão da tendência observada nos dois anos seguintes.

A redução dos acidentes não foi acompanhada por uma diminuição proporcional da gravidade dos sinistros. Em 2025, os acidentes provocaram 2.404 vítimas, menos 111 do que as 2.515 registadas no ano anterior, mas o número médio de vítimas por cada dez acidentes aumentou de 37 para 39, o valor mais elevado dos últimos cinco anos.

Também a taxa de mortalidade aumentou de 12 para 14 mortos por cada dez acidentes, o nível mais elevado da série entre 2021 e 2025, enquanto o total de feridos graves diminuíram de 615 para 582 e os feridos ligeiros passaram de 1.075 para 992.

Comparando com 2021, o número total de vítimas caiu 19,5%, de 2.987 para 2.404, mas os acidentes que ocorreram em 2025 revelaram-se, em média, mais letais. Os dados do INE mostram que a taxa de mortalidade passou de 11 mortos por cada dez acidentes em 2021 para 14 em 2025, enquanto o número médio de vítimas por cada dez acidentes subiu de 29 para 39.

A série estatística mostra ainda que os acidentes registados em 2025 foram os mais letais dos últimos cinco anos, apesar de corresponderem ao menor número de sinistros do período. Entre 2024 e 2025, o número de acidentes caiu 11,1%, mas o de mortos aumentou 0,6%.

O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique (PRM), Joaquim Sive, afirmou em setembro que os acidentes de viação matam mais do que qualquer doença no país, defendendo um maior envolvimento da sociedade na prevenção da sinistralidade rodoviária.

"Morrem mais cidadãos por acidentes de viação do que qualquer doença que temos aqui no país", declarou o responsável durante o I Fórum Nacional de Segurança Rodoviária, na cidade da Beira.

Na ocasião, Sive reconheceu que os dados do primeiro semestre de 2026 apontavam para uma redução dos acidentes, mortos e feridos face ao período homólogo, mas afirmou que a ocorrência de qualquer morte nas estradas continua a constituir motivo de preocupação para as autoridades.

Segundo dados divulgados pela PRM, pelo menos 239 pessoas morreram e 1.112 ficaram feridas em 169 acidentes rodoviários registados no primeiro semestre deste ano, representando menos 48,2% de acidentes e menos 41,5% de vítimas mortais face ao mesmo período de 2025.

O comandante-geral apontou ainda o fator humano como principal causa dos acidentes graves registados no país, incluindo o desastre ocorrido em setembro no distrito de Zavala, província de Inhambane, que provocou 24 mortos e dois feridos e foi considerado um dos mais graves dos últimos anos em Moçambique.

Moçambique dispõe atualmente de uma rede rodoviária classificada de 30.616 quilómetros, segundo os mesmos dados do INE. Desse total, 6.349 quilómetros correspondem a estradas principais, 4.885 quilómetros a estradas secundárias, 12.669 quilómetros a estradas terciárias e 6.713 quilómetros a estradas vicinais.

As estradas terciárias continuam a representar a maior fatia da rede nacional, correspondendo a cerca de 41% do total.