Moçambique é o 35.º país mais corrupto da África subsaariana

A edição deste ano do Índice de Perceção da Corrupção (CPI, na sigla em inglês), salienta que Moçambique passou para 147.º, entre 180, no Índice de Perceção da Corrupção, alcançando 25 pontos numa escala que vai dos zero aos 100.

A tendência de Moçambique nos últimos cinco anos traduziu-se na perda de um ponto e considerando os últimos 11 anos perdeu seis.

O CPI foi criado pela Transparência Internacional em 1995 e é, desde então, uma referência na análise do fenómeno da corrupção, a partir da perceção de especialistas e executivos de negócios sobre os níveis de corrupção no setor público.

Trata-se de um índice composto, ou seja, resulta da combinação de fontes de análise de corrupção desenvolvidas por outras organizações independentes, e classifica de zero (percecionado como muito corrupto) a 100 pontos (muito transparente) 180 países e territórios.

Em 2012, a organização reviu a metodologia usada para construir o índice, de forma a permitir a comparação das pontuações de um ano para o seguinte.