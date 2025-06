Moçambique. Gás natural ajuda economia mas não resolve os problemas do país

O professor na Universidade Eduardo Mondlane diz que estes projetos têm incentivos fiscais desnecessários.Carlos Muianga fala ainda em fortes problemas de corrupção, mas diz que os problemas do país são bem mais profundos.O docente moçambicano fala em melhorias no país desde a independência, mas reconhece um retrocesso nos últimos anos.O economista está confiante no potencial do país e diz haver condições para melhorar a vida da população.