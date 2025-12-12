Moçambique. HRW alerta para "condições precárias" de milhares de deslocados

"Os deslocados internos no norte de Moçambique, incluindo muitas crianças, vivem em condições extremamente precárias, sem alimentação adequada, cuidados de saúde, abrigo e apoio psicológico", afirmou Sheila Nhancale, pesquisadora daquela Organização Não-Governamental (ONG), citada no comunicado da HRW.

"As autoridades moçambicanas precisam tomar medidas imediatas para atender às suas necessidades e protegê-los de maiores riscos", apela ainda, acrescentando que o Governo moçambicano "deve trabalhar com agências internacionais para fornecer apoio suficiente às pessoas necessitadas".

Por outro lado, recorda que entre 10 e 23 de novembro, um grupo armado ligado ao Estado Islâmico de Moçambique "matou 12 civis na província de Cabo Delgado e 21 na província de Nampula", no norte. Citando dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM), a ONG aponta que, nesse período, os ataques "forçaram cerca de 108 mil pessoas, incluindo cerca de 70 mil crianças, a fugir de suas casas no distrito de Memba, em Nampula, para áreas já sobrelotadas em Eráti e outras localidades costeiras".

Por fim, acrescenta que os deslocados "vivem em escolas, prédios administrativos e outros espaços não projetados para abrigar pessoas", enquanto "as condições de higiene e saneamento nesses locais se deterioraram, com surtos de doenças diarreicas e malária".

Pelo menos 12.580 deslocados pelos ataques no distrito de Memba, província de Nampula, norte de Moçambique, já regressaram às zonas de origem, divulgaram hoje as autoridades locais.

O administrador do distrito de Memba, Manuel Cintura, disse à Lusa que este número corresponde a mais de 2.000 famílias que "nas últimas semanas" acabaram por "abandonar voluntariamente os centros de acolhimento no distrito de Eráti".

As autoridades de Memba, junto à província de Cabo Delgado, confirmam que a situação de segurança melhorou substancialmente, devolvendo confiança às famílias para regressar às zonas de origem. O ambiente, segundo avançou Manuel Cintura, é descrito como "controlado, mas vigilante".

Cerca de 25 mil pessoas fugiram de ataques de grupos terroristas nos últimos dias de novembro na província de Nampula, elevando a quase 108 mil o número de deslocados em três semanas, segundo dados divulgados pela OIM em 03 de dezembro.

Segundo o mais recente relatório da OIM, a verificação conjunta entre a agência das Nações Unidas e as autoridades locais "confirmou o deslocamento de 22.202 famílias", totalizando 107.784, entre 16 e 30 de novembro, que deixaram os postos administrativos Mazua, Chipene e Lúrio, distrito de Memba.

Em causa, refere-se, estão os ataques de grupos armados não estatais no distrito de Memba, entre 10 e 17 de novembro. No balanço anterior, com dados de 11 a 25 de novembro, estavam registados 82.691 deslocados, essencialmente do distrito de Memba para o de Eráti.

A organização ACLED estimou no início deste mês que a província moçambicana de Cabo Delgado registou 14 eventos violentos entre 10 e 23 de novembro, envolvendo extremistas do Estado Islâmico e provocando 12 mortos.

De acordo com o mais recente relatório da organização de Localização de Conflitos Armados e Dados de Eventos (ACLED, na sigla em inglês), dos 2.270 eventos violentos registados desde outubro de 2017, quando começou a insurgência armada em Cabo Delgado, um total de 2.107 envolveram elementos associados ao Estado Islâmico Moçambique (EIM).

Estes ataques provocaram 6.341 mortos em pouco mais de oito anos.

A província de Cabo Delgado, também no norte de Moçambique, rica em gás, é alvo de ataques extremistas há oito anos, com o primeiro ataque registado em 05 de outubro de 2017, no distrito de Mocímboa da Praia.