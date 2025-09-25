Moçambique. Mais de 3.600 deslocados em dois distritos em quatro dias

De acordo com um relatório do terreno daquela agência das Nações Unidas, "entre 19 e 22 de setembro de 2025, a escalada de ataques e a insegurança provocada por grupos armados" em Cabo Delgado "desencadearam novos deslocamentos nos distritos de Balama e Mocímboa da Praia".

Acrescenta que um ataque na aldeia de Monapo, posto de Mavala, distrito de Balama, em 19 de setembro, "forçou 2.121 pessoas a fugirem para a localidade de Ntete", no mesmo distrito.

Ainda neste período, novos incidentes em Mocímboa da Praia, particularmente nos bairros 30 de Junho e Felipe Nyusi, deslocaram 1.185 pessoas, "com a maioria a procurar segurança no distrito de Mueda".

"Alimentos, abrigo e serviços de proteção foram relatadas como as necessidades mais urgentes", lê-se no relatório, que totaliza nestes quatro dias 3.607 deslocados, equivalente a 831 famílias, incluindo 44 grávidas e 71 idosos.

Populações de Intutupue, Ancuabe e Impiri, Metuge, em Cabo Delgado, relataram hoje momentos de pânico com a passagem por aquelas comunidades de grupos armados de supostos terroristas.

Segundo fontes locais, o movimento começou cerca das 07:00 (06:00 de Lisboa) de quarta-feira, quando um grupo de homens empunhando catanas e outras armas atravessou a estrada Nacional 1 (N1), no limite entre Intutupue, Ancuabe e Impiri, Metuge, para o distrito de Chiúre, criando desespero entre os moradores, que abandonaram as residências receando estes grupos que atuam em Cabo Delgado, província rica em gás, desde 2017.

No final de julho, ataques de grupos terroristas no sul da província de Cabo Delgado já tinham provocado mais de 57 mil deslocados no distrito de Chiúre, segundo dados oficiais anteriores.

A província de Cabo Delgado regista um recrudescimento de ataques de grupos rebeldes desde julho, tendo sido alvos os distritos de Chiúre, Muidumbe, Quissanga, Ancuabe, Meluco e mais recentemente Mocímboa da Praia, com registo de vários mortos.

Só em 2024, pelo menos 349 pessoas morreram em ataques, no norte de Moçambique, a maioria reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico, um aumento de 36% face ao ano anterior, segundo um estudo divulgado pelo Centro de Estudos Estratégicos de África (ACSS), uma instituição académica do Departamento de Defesa do Governo norte-americano.