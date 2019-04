Moçambique. Número de mortes causadas pelo Idai sobe para 598

Carlos Santos Neves - RTP02 Abr, 2019, 08:16 / atualizado em 02 Abr, 2019, 10:34 | Mundo

As autoridades moçambicanas têm ainda registo de 1.641 feridos. Quanto à população afetada pelo desastre do ciclone Idai, são nesta altura 195.287 as famílias a braços com os danos. O total de pessoas atingidas ascende a 967.014.A fase de resgate das operações em Moçambique chegou ao fim na segunda-feira.





O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades revela também números para os danos no sistema de ensino, nas culturas agrícolas e nas estruturas de saúde.



Dezanove dias depois de o Idai ter fustigado a província moçambicana de Sofala, há 3.344 salas de aula danificadas, com consequências para 150.854 alunos. O número de unidades sanitárias nas mesmas condições é de 54. Há 715.378 culturas inundadas, das quais 34.139 estão “parcialmente destruídas” e 62.153 “totalmente destruídas”.



Fixa-se em 15.784 o número de casas inundadas, em solo moçambicano, pelas cheias decorrentes do ciclone que se abateu a 14 de março sobre Moçambique, Malawi e Zimbabué.

Cólera. “Resposta positiva”

Na frente dos cuidados de saúde, o surto de cólera está ainda no topo das preocupações das autoridades locais e das organizações não-governamentais a operar na região da cidade da Beira.



O diretor nacional de Assistência Médica afirmava na segunda-feira que foi bem-sucedido o tratamento prestado a perto de 90 por cento dos casos diagnosticados no centro de Moçambique.



“Esta resposta da primeira semana é positiva, se olharmos para a nossa capacidade de gestão e tratamento de casos em cerca de 90 por cento”, adiantou Ussene Isse.



Os mais recentes dados epidemiológicos apontam para 1.046 casos. Destes, 949 foram tratados. Permanecem internadas 102 pessoas. A doença causou uma morte.



O número de casos confirmados tem, todavia, crescido a um ritmo diário. E além da cólera os serviços de saúde debatem-se com a progressão da malária.



Na cidade da Beira, a diretora da Organização Mundial da Saúde para África, Matshidiso Moeti, apelou às entidades sanitárias à escala internacional para que prestem assistência ao Governo moçambicano na resposta ao surto.



Pedro Martins, correspondente da RTP em Moçambique



c/ Lusa

A OMS prepara-se para pôr em marcha, na quarta-feira, uma campanha de vacinação contra a cólera, dotada de 900 mil doses. O objetivo é abranger as populações da Beira e dos distritos de Dondo, Nhamatanda e Buzi.Ilesh Jani, diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique, sublinhou que “a vacina tem uma eficácia superior a 80 por cento”, tendo já sido empregue no passado, em situações análogas, pelas autoridades do país.