Moçambique. Número de pessoas afetadas pode ultrapassar os três milhões

Foto: Denis Onyodi - Red Cross Red Crescent Climate Centre/Reuters

Em conferência de imprensa na manhã deste sábado, Graça Machel voltou a pedir ajuda à comunidade internacional, salientando que os recursos necessários para a assistência humanitária são ainda insuficientes, uma vez que o número de pessoas afetadas aumenta de dia para dia.



Graça Machel, presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade e antiga primeira-dama de Moçambique, reforçou ainda a ideia de que “não se tinha uma avaliação completa da escala e magnitude dos problemas" e alertou que "o Governo e as Nações Unidas fizeram um apelo de ajuda muito por baixo".



Esta manhã, o Governo moçambicano fez um novo balanço do número de vítimas. São já 417 mortos, cerca de 1.500 feridos e mais de 90 mil desalojados, números que continuam a subir.



A ajuda continua a chegar a Moçambique e, ainda este sábado, pelas 08h30 (hora em Lisboa), aterrou no país o segundo avião C130 da Força Aérea portuguesa, que transportou ajuda humanitária e militares portugueses.