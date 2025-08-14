Moçambique. ONU vai construir 400 casas para mulheres em Cabo Delgado

De acordo com Marie Laetitia, representante daquela agência das Nações Unidas em Moçambique, o projeto vai "ajudar também para o empoderamento económico".

A responsável acrescentou que estas casas, ainda em construção, vão beneficiar mulheres residentes nos distritos de Palma, Macomia, Muidumbe e Chiúre, este último sendo o epicentro da nova onda de ataques de terroristas desde finais de julho em Cabo Delgado.

De acordo com Laetitia, devido à preocupação com os deslocados, aquela agência apoiou o Instituto Nacional de Gestão e Redução de Risco de Desastres (INGD) de Moçambique a integrar o género na sua política de redução de desastres climáticos.

Desde outubro de 2017, a província de Cabo Delgado, rica em gás, enfrenta uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico.

De acordo com o mais recente relatório da OIM, com dados de 20 de julho a 03 de agosto, "a escalada de ataques e o crescente medo de violência" por parte de grupos armados não estatais nos distritos de Muidumbe, Ancuabe e Chiúre, levaram ao deslocamento de aproximadamente 57.034 pessoas, num total de 13.343 famílias.

O ministro da Defesa Nacional admitiu no final de julho preocupação com a onda de novos ataques em Cabo Delgado, adiantando que as forças de defesa estão no terreno a perseguir os rebeldes armados.

"Como força de segurança não estamos satisfeitos com o estado atual, tendo em conta que os terroristas nos últimos dias tiveram acesso às zonas mais distantes do centro de gravidade que nós assinalámos", disse Cristóvão Chume, aos jornalistas.

Só em 2024, pelo menos 349 pessoas morreram em ataques de grupos extremistas islâmicos na província de Cabo Delgado, um aumento de 36% face ao ano anterior, indicam dados divulgados recentemente pelo Centro de Estudos Estratégicos de África, uma instituição académica do Departamento de Defesa do Governo norte-americano que analisa conflitos em África.