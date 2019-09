Partilhar o artigo Moçambique. Papa apela à paz e à reconciliação como forma de ultrapassar as dificuldades Imprimir o artigo Moçambique. Papa apela à paz e à reconciliação como forma de ultrapassar as dificuldades Enviar por email o artigo Moçambique. Papa apela à paz e à reconciliação como forma de ultrapassar as dificuldades Aumentar a fonte do artigo Moçambique. Papa apela à paz e à reconciliação como forma de ultrapassar as dificuldades Diminuir a fonte do artigo Moçambique. Papa apela à paz e à reconciliação como forma de ultrapassar as dificuldades Ouvir o artigo Moçambique. Papa apela à paz e à reconciliação como forma de ultrapassar as dificuldades