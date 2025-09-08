Moçambique. Pelo menos quatro mortos em ataque em Mocímboa da Praia

Segundo as fontes, o ataque aconteceu por volta das 23:00 (22:00 de Lisboa) de domingo, feriado do dia da Vitória em Moçambique, após supostos terroristas entrarem a disparar de forma indiscriminada contra civis, no bairro Filipe Nyusi, arredores da vila do distrito de Mocímboa da Praia.

"Só ouvimos o barulho das armas, não sabemos ao certo donde vieram, mas mataram quatro pessoas e uma viatura foi queimada (...) que se encontrava estacionada na rua", disse a fonte, a partir de Mocímboa da Praia.

Após o ataque, os residentes fugiram para o comando distrital da Polícia da República de Moçambique, enquanto as Forças de Defesa de Segurança moçambicanas e do Ruanda perseguiram os alegados rebeldes.

"Muita gente estava no comando da polícia por medo", disse outra fonte.

O ataque a Mocímboa da Praia acontece numa altura em que a vila conta com posições do contingente do Ruanda e da força moçambicana.

"Temos na vila ruandeses e tropas moçambicanas, mas mesmo assim aconteceu", lamentou a fonte.

Pelo menos 29 pessoas morreram e outras 208 mil foram afetadas, em julho, pelos ataques de grupos extremistas em distritos de Cabo Delgado, província moçambicana que enfrenta a insurgência armada desde 2017, avançou na sexta-feira uma agência da ONU.

Só em 2024, pelo menos 349 pessoas morreram em ataques, no norte de Moçambique, a maioria reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico, um aumento de 36% face ao ano anterior, segundo um estudo divulgado pelo Centro de Estudos Estratégicos de África (ACSS), uma instituição académica do Departamento de Defesa do Governo norte-americano.