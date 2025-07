Moçambique. Pelo menos seis camponeses decapitados em Ancuabe

As decapitações aconteceram na segunda-feira, quando os camponeses se encontravam nos seus campos agrícolas.

"Mataram seis pessoas, todas eram camponesas", disse um popular a partir de Ancuabe. Os corpos terão sido localizados por militares ruandeses e membros da Força Local, antigos guerrilheiros da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), após uma denúncia da população.

"Graças ao Ruanda e à nossa Força Local que os corpos foram encontrados", referiu outro popular, acrescentando que, além de Natócua, os rebeldes terão também invadido, no domingo, a comunidade de Nanduli, criando pânico. "Nanduli também foi alvo dos rebeldes", confirmou outra das fontes à Lusa.

A província de Cabo Delgado, no norte do país, rica em gás, enfrenta desde 2017 uma rebelião armada, que provocou milhares de mortos e uma crise humanitária, com mais de um milhão de pessoas deslocadas.

As novas movimentações de extremistas no norte de Moçambique incluem Niassa, província vizinha de Cabo Delgado, onde, desde a sua eclosão em 29 de abril, provocaram pelo menos duas mortes: dois guardas florestais decapitados.

Só em 2024, pelo menos 349 pessoas morreram em ataques de grupos extremistas islâmicos no norte de Moçambique, um aumento de 36% face ao ano anterior, segundo um estudo divulgado pelo Centro de Estudos Estratégicos de África (ACSS), uma instituição académica do Departamento de Defesa do Governo norte-americano.