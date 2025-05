Moçambique. Pelo menos seis supostos terroristas abatidos em Cabo Delgado

Segundo a fonte, o confronto aconteceu no último domingo, na localidade de Miangalewa, distrito de Muidumbe, após militares moçambicanos terem constatado um possível assalto à sua posição: "Nós estávamos a comer e depois percebemos que havia movimentos estranhos. E foi quando descobrimos que havia intenção dos rebeldes assaltarem uma das nossas posições".

A partir de Muidumbe, a fonte acrescentou que o confronto, que aconteceu durante o dia, provocou igualmente vários feridos entre os atacantes.

A localidade de Miangalewa, em Muidumbe, faz fronteira com o distrito de Macomia, através do rio Messalo, ao longo da estrada nacional EN380, uma das poucas asfaltadas da região norte.

Desde outubro de 2017, a província de Cabo Delgado, rica em gás, enfrenta uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico.

O último grande ataque deu-se em 10 e 11 de maio de 2024, à sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de insurgentes a saquearem a vila, provocando vários mortos e fortes combates com as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e militares ruandeses, que apoiam Moçambique no combate aos rebeldes.

Só em 2024, pelo menos 349 pessoas morreram em ataques de grupos extremistas islâmicos no norte de Moçambique, um aumento de 36% face ao ano anterior, segundo estudo divulgado pelo Centro de Estudos Estratégicos de África (ACSS), uma instituição académica do Departamento de Defesa do Governo norte-americano.