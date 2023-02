Moçambique. Presença do Estado Islâmico regrediu mas ainda ameaça país, relata ONU

Segundo o documento, publicado pela comissão da ONU encarregada de acompanhar as sanções impostas ao Estado Islâmico e à Al-Qaida e referente ao segundo semestre de 2022, a permanência do grupo fundamentalista islâmico ameaça os interesses económicos na província de Cabo Delgado.

Ainda assim, sublinha a comissão citando informações avançadas pelos Estados-membros da SADC, o destacamento de tropas regionais para Cabo Delgado, a partir do verão de 2021, "mudou significativamente a trajetória do conflito".

Neste momento, a afiliada local do Estado Islâmico, conhecida na região como Al-Shebab - embora não tenha nenhuma relação com o grupo do mesmo nome que atua na Somália e está ligado à Al-Qaida -, "tem cerca de 280 combatentes, contra os 2.500 iniciais", avança a ONU no relatório, destacando que, nos últimos seis meses, morreram entre 70 e 120 combatentes e comandantes em operações militares.

A relativa melhoria da situação no terreno tornou possível, há duas semanas, uma visita a Cabo Delgado, há duas semanas, do presidente da Total, Patrick Pouyanné, que se reuniu com o Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e visitou a península de Afungi, onde a empresa francesa de energia pretende realizar um grande projeto de exploração de gás natural liquefeito (GNL).

A empresa francesa, que tinha suspendido o projeto e retirado todos os seus funcionários da região em abril de 2021 após um ataque de rebeldes, encarregou agora um especialista independente de preparar um relatório sobre "a situação humanitária" na província que deve ser apresentado antes do final de fevereiro e com base no qual será decidido "se existem condições para retomar as atividades".

Pouyanné reconheceu que, "desde 2021, a situação em Cabo Delgado melhorou significativamente graças, em particular, ao apoio prestado pelos países africanos, que se comprometeram a restabelecer a paz e a segurança".

O responsável defendeu, no entanto, que, para a Total poder retomar o projeto, é preciso que "seja restabelecida a segurança na região, que sejam retomados os serviços públicos e que a população consiga regressar à vida normal".

Apesar de o número de vítimas mortais estar a diminuir, os ataques "têm graves consequências económicas e provocam deslocações em massa" da população, destaca o relatório.

Segundo a ONU, entre junho e julho passados, foram registados mais de 161 mil deslocados apenas nos distritos de Ancuabe e Chiure, onde a violência se tem alastrado.

"Embora o Estado Islâmico tenha iniciado as suas operações maioritariamente a norte de Cabo Delgado, está agora a alargar a sua área de atuação a sul e tem também realizado ataques na província vizinha de Nampula", avança o documento.

Além disso, os militantes que ainda fazem parte do Estado Islâmico de Moçambique são agora "combatentes experientes, capazes de se mover e atacar estrategicamente, contando com redes locais independentes e bem estabelecidos para obter ajuda, informações e um fluxo de combatentes estrangeiros", alerta.

Nos últimos tempos, os militantes -- que vieram sobretudo do Quénia e da Tanzânia, mas também da República Democrática do Congo, da Somália e do Uganda - demonstraram "maior coordenação estratégica e tática", conseguindo subjugar as forças regionais e realizar ataques contra a população civil e outros alvos, bem como contra empresas estratégicas de extração de minérios.

Os militantes costumam atacar aldeias para se abastecerem, mas, em muitos casos, "deixam para trás pessoas mortas e decapitadas, e roubam arsenais policiais para se equiparem com armas", adianta a comissão das Nações Unidas.

A província de Cabo Delgado enfrenta há cinco anos uma insurgência armada com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

A insurgência levou a uma resposta militar desde julho de 2021 com apoio do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), libertando distritos junto aos projetos de gás, mas surgiram novas vagas de ataques a sul da região e na vizinha província de Nampula.

O conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.