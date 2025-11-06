Moçambique quer países desenvolvidos a honrar promessas de financiamento
O Presidente de Moçambique pediu hoje aos países desenvolvidos que honrem as "promessas de financiamento", num discurso perante vários líderes mundiais reunidos na cidade amazónica brasileira de Belém.
"As promessas de financiamento devem ser honradas e personalizadas", disse Daniel Chapo, durante a sua intervenção na sessão plenária da cimeira de líderes que antecede a 30.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP30), de 10 a 21 de novembro, também em Belém.
Na opinião do Presidente moçambicano, "os países desenvolvidos devem liderar pelo exemplo, ampliando as suas ações de mitigação e fornecendo apoio financeiro e tecnológico".
O chefe de Estado afirmou que o mundo está perante um "momento crítico" em que "enfrenta simultaneamente crises interligadas, conflitos armados, eventos climáticos extremos, fluxos migratórios sem precedentes" e estagnação económica.
"Moçambique é um país de vastas riquezas naturais", mas também "de alta vulnerabilidade climática" como ciclones, cheias, secas, inundações "que devastam comunidades inteiras, degradam os ecossistemas" e comprometem o desenvolvimento.
O responsável moçambicano recordou que só nos últimos dois anos mais de 230 pessoas morreram devido aos eventos climáticos no país.
"O futuro do nosso país e do continente africano depende de decisões que tomarmos hoje", disse, afirmando que Moçambique precisa de "37 mil milhões de dólares para alcançar a plena resiliência".
A cidade amazónica de Belém, fundada pelos portugueses a 12 de janeiro de 1616, reune entre hoje e sexta-feira delegações de 143 países, das quais pouco mais de um terço serão chefiadas pelos respetivos líderes nacionais, com a ausência confirmada dos três líderes dos países mais poluidores do mundo (China, Estados Unidos e Índia).
Convocado pelo Presidente brasileiro, Lula da Silva, o encontro é visto pela diplomacia brasileira como um marco central no processo de mobilização e diálogo internacional sobre a agenda climática.