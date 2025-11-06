Moçambique quer países desenvolvidos a honrar promessas de financiamento

"As promessas de financiamento devem ser honradas e personalizadas", disse Daniel Chapo, durante a sua intervenção na sessão plenária da cimeira de líderes que antecede a 30.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP30), de 10 a 21 de novembro, também em Belém.

Na opinião do Presidente moçambicano, "os países desenvolvidos devem liderar pelo exemplo, ampliando as suas ações de mitigação e fornecendo apoio financeiro e tecnológico".

O chefe de Estado afirmou que o mundo está perante um "momento crítico" em que "enfrenta simultaneamente crises interligadas, conflitos armados, eventos climáticos extremos, fluxos migratórios sem precedentes" e estagnação económica.

"Moçambique é um país de vastas riquezas naturais", mas também "de alta vulnerabilidade climática" como ciclones, cheias, secas, inundações "que devastam comunidades inteiras, degradam os ecossistemas" e comprometem o desenvolvimento.

O responsável moçambicano recordou que só nos últimos dois anos mais de 230 pessoas morreram devido aos eventos climáticos no país.

"O futuro do nosso país e do continente africano depende de decisões que tomarmos hoje", disse, afirmando que Moçambique precisa de "37 mil milhões de dólares para alcançar a plena resiliência".

A cidade amazónica de Belém, fundada pelos portugueses a 12 de janeiro de 1616, reune entre hoje e sexta-feira delegações de 143 países, das quais pouco mais de um terço serão chefiadas pelos respetivos líderes nacionais, com a ausência confirmada dos três líderes dos países mais poluidores do mundo (China, Estados Unidos e Índia).

Convocado pelo Presidente brasileiro, Lula da Silva, o encontro é visto pela diplomacia brasileira como um marco central no processo de mobilização e diálogo internacional sobre a agenda climática.