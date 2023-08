Moçambique registou 26 mortes em mais de mil acidentes de trabalho desde 2022

"Lamentamos informar que no período de 2022 até ao primeiro semestre de 2023 ocorreram 1.176 acidentes de trabalho", disse Rolinho Farnela, vice-ministro do Trabalho e Segurança Social.

O governante falava durante a abertura do conselho consultivo da inspeção do trabalho na província de Gaza, no sul de Moçambique.

Segundo o vice-ministro do Trabalho, além das 26 mortes registadas, os acidentes causaram ainda a incapacidade permanente total de 81 pessoas, 955 ficaram com incapacidade temporária e outras 174 com incapacidade permanente parcial.