Moçambique renova aviso vermelho de chuvas muito fortes até sábado

No aviso, o Inam mantém a previsão, como nos dias anteriores, de "continuação da ocorrência de chuvas fortes (mais de 50 milímetros em 24 horas), localmente muito fortes (acima de 100 milímetros em 24 horas), acompanhadas por vezes de trovoadas severas", além de ventos fortes, pelo menos até às 24:00 de 17 de janeiro.

Pelo menos 103 pessoas morreram e 173 mil foram afetadas desde o início da época das chuvas em Moçambique, registando-se a destruição total de 1.160 casas, avançou hoje o Governo, que decretou alerta vermelho nacional.

O alerta do Inam renovado hoje continua a envolver vários distritos das províncias de Manica e Sofala, centro do país, e de Inhambane, Gaza e Maputo, no sul, e recomenda à população "medidas de precaução e segurança face às chuvas, trovoadas e vento forte".

Na província de Gaza há relatos de várias cheias a afetarem cidades após o elevado volume de descargas que se regista desde sexta-feira na barragem de Massingir.

Em Maputo, as autoridades já admitem tratar-se da pior época chuvosa (outubro a abril) dos últimos anos, com inundações generalizadas, afetando sobretudo os bairros periféricos, face à subida das águas, devido às chuvas intensas e quase ininterruptas desde dezembro, e ao elevado volume de descarga de barragens, incluindo dos países vizinhos.