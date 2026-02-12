Moçambique sob aviso vermelho face ao ciclone tropical no sul do país
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inam) moçambicano emitiu hoje um aviso vermelho, após a tempestade tropical Gezani evoluir para ciclone tropical, prevendo-se que afete províncias moçambicanas do sul.
"A tempestade tropical Gezani evoluiu para ciclone tropical sobre o Canal de Moçambique", avisa o Inam, em comunicado, destacando que é acompanhado de vento médio de 120 quilómetros por hora, rajadas máximas até 165 quilómetros por hora, chuvas fortes, trovoadas, podendo agitar o mar e gerar ondas até 12 metros de altura.
O Inam indica que o sistema continua a mover-se em direção à província moçambicana de Inhambane, sul do país, com as autoridades a pedirem a tomada de medidas de precaução face aos ventos e chuvas fortes.
O Inam tinha antes alertado para a possibilidade de a tempestade tropical severa Gezani, já no canal de Moçambique, evoluir para ciclone tropical e entrar na sexta-feira no país, através da província de Inhambane.
"A tempestade tropical moderada Gezani evoluiu para tempestade tropical severa no canal de Moçambique. Este sistema continua movendo-se em direção à costa da província de Inhambane, com vento médio de 100 quilómetros por hora e rajadas até 150 quilómetros por hora", lê-se num aviso do Inam, emitido antes.
As autoridades moçambicanas apelaram hoje à retirada preventiva das populações das zonas costeiras das províncias de Inhambane, Gaza, no sul, e Sofala, no centro, face à aproximação deste evento extremo.
Pelo menos 36 pessoas morreram em Madagáscar durante a passagem do ciclone Gezani, que atingiu com força na terça-feira à noite a segunda maior cidade do país, Toamasina, segundo um novo balanço das autoridades malgaxes.
De acordo com o Inam, o Gezani poderá causar chuvas acima de 200 milímetros, acompanhadas de trovoadas e ventos fortes, em Inhambane, sul do país, principalmente nos distritos de Govuro, Inhassoro, Vilankulo, Massinga, Morrumbene, Homoíne, Panda, Inharrime, Jangamo, Zavala, cidade de Maxixe, além da capital provincial.
Preveem-se ainda chuvas entre 50 e 100 milímetros, acompanhadas de trovoadas e ventos fortes, para as províncias de Sofala (Centro), principalmente nos distritos de Machanga, Búzi, Nhamatanda e cidades de Dondo e Beira, Gaza (sul), nos distritos de Mandlakazi, Chongoene, Chibuto e Chigubo, sendo ainda afetados os distritos de Mabote e Funhalouro, em Inhambane, segundo o Inam.