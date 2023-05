Moçambique suspende formação básica de polícias durante três anos

"Não haverá formação básica de polícias nos próximos três anos", referiu em Maputo durante uma cerimónia de patenteamento no dia em que a PRM completou 48 anos.

Com as verbas que serviam "para fardamento, alimentação, combustível e transporte dos instruendos, vamos, pedra a pedra, atacar o nosso pilar difícil que são as infraestruturas. Estamos a pensar de forma económica", justificou Bernardino Rafael.

Ao mesmo tempo, o período servirá para revisão do currículo de formação, de acordo com padrões internacionais, exigindo o 12.º ano de escolaridade para ingresso.

O comandante-geral referiu que o país dispõe de polícias em número "razoável para garantir a segurança dos moçambicanos nos próximos dez anos".

O anúncio de hoje abrange apenas a entrada na corporação, mantendo-se a formação de sargentos, de forças especiais, oficiais e outros ramos da PRM.