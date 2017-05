Moçambique tem de enfrentar pressões para realizar reformas

Lusa 22 Mai, 2017, 08:06 | Mundo

"Uma perspetiva de consolidação orçamental credível é crucial para garantir a sustentabilidade da dívida, assente na reestruturação da dívida comercial", refere o relatório hoje divulgado em Ahmedabad, na Índia.

"A determinação política necessária vai enfrentar resistência interna, particularmente quando lidar com questões de governabilidade e responsabilização, e na resolução do conflito político-militar, acrescenta o documento produzido pelo Banco Africano para o Desenvolvimento, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico e Nações Unidas.

De acordo com os peritos destas entidades, Moçambique registou um abrandamento económico para 4,3% no ano passado, mas vai acelerar já este ano para 5,5% e expandir este crescimento para 6,8% no próximo ano.

"Uma recuperação nas exportações de carvão e eletricidade, em conjunto com o previsível início de um projeto de gás natural ao largo da costa", serão os principais alicerces do crescimento moçambicano, ainda assim abaixo da média dos últimos anos.

No passado recente, "as receitas tradicionais de exportações caíram devido ao abrandamento da procura mundial", e os fenómenos meteorológicos também afetaram a produção agrícola, o que, juntamente com os constrangimentos logísticos criados pelo conflito político militar interno, expuseram as vulnerabilidades de Moçambique.

A médio prazo, concluem os analistas, "a diversificação da base produtiva interna é o caminho para o desenvolvimento inclusivo e a resiliência económica".