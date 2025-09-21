Moçambique tem maior índice de acidentes de viação na África austral

"Moçambique tem sido o país com maiores índices de sinistralidade [na região]. Só nos últimos dois meses tivemos cerca de 65 óbitos resultantes de acidentes, portanto, são situações inaceitáveis e que podem ser evitáveis", disse João Matlombe, citado hoje pela comunicação social.

Segundo o governante, há aspetos comuns identificados nestes acidentes, como "excesso de lotação" e de velocidade, o que demonstra a "imprudência" por parte dos condutores.

"Há um conjunto de medidas que foram tomadas a nível do Governo e que estão a ser implementadas agora, em coordenação com a polícia de trânsito e o Inatro [Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários] por forma a travar a sinistralidade", avançou, apontando a necessidade de sensibilização dos condutores face ao aproximar da quadra festiva, época de "pico" dos acidentes no pais.

A Federação Moçambicana das Associações dos Transportes (Fematro) defendeu na quinta-feira a fiscalização e combate à corrupção na polícia para travar acidentes rodoviários, pedindo para integrar as comissões de inquérito aos casos de sinistralidade rodoviária.

"As soluções partem, primeiro, pela fiscalização. O Governo tem que acabar com o nível elevado da corrupção que existe no seio da nossa polícia. Nós estamos há bastante tempo a pedir para que os nossos membros das associações, os transportadores, façam parte das equipes de fiscalização e não somos permitidos", disse o presidente da Fematro, Castigo Nhamane, em Maputo, garantindo não pretender substituir o fiscalizador, porque respeita o papel da polícia.

Só em agosto, pelo menos 87 pessoas morreram, em Moçambique, vítimas de 48 acidentes de viação, avançou na quarta-feira o ministro do Interior, admitindo preocupação face à elevada sinistralidade rodoviária e pedindo maior responsabilidade dos agentes de trânsito na fiscalização.

Em 13 setembro, o Ministério do Interior suspendeu os agentes de fiscalização de trânsito que estavam de serviço no posto de controlo da estrada onde ocorreu um acidente no distrito de Nicoadala, província da Zambézia, centro do país, no qual morreram 11 pessoas.

O Governo moçambicano anunciou na terça-feira o estabelecimento de pontos de descanso obrigatórios para condutores a cada 300 quilómetros e de revezamento de motoristas de longo curso como parte das medidas para travar os acidentes de viação no país.

Pelo menos 575 pessoas morreram em acidentes de viação entre janeiro e agosto em Moçambique, um aumento em 14% comparado ao mesmo período de 2024, avançou na semana passada o Governo, admitindo "desafios críticos" na segurança rodoviária.

Os índices de acidentes rodoviários em Moçambique são classificados como dramáticos, com as autoridades a apontarem o excesso de velocidade e a condução sob efeito de álcool como as principais causas.