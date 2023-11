Moçambique. Terceira força política diz que irregularidades beneficiaram partido no poder

"As irregularidades verificadas no processo do recenseamento eleitoral e ao longo da campanha eleitoral, assim como no dia da votação, influenciaram os resultados a favor do partido dominante. O partido Frelimo beneficiou de todas irregularidades, pois houve manipulações", disse Lutero Simango, durante uma conferência de imprensa, em Maputo.

O Conselho Constitucional (CC) moçambicano proclamou, na sexta-feira, a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) como vencedora das eleições autárquicas de 11 de outubro em 56 municípios, contra os anteriores 64 anunciados pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), com a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo, maior partido da oposição) a vencer quatro, o MDM em um município e mandou repetir eleições em outros quatro.

Segundo Lutero Simango, os resultados anunciados pelo CC prejudicaram o seu partido em algumas autarquias do centro e norte do país, reiterando que houve irregularidades e violação da lei eleitoral em todo o processo.

"O MDM ficou prejudicado, com maior incidência nas províncias de Niassa e Tete. Nessas duas províncias ficámos totalmente prejudicados, porque os nossos delegados de candidatura foram impedidos de estar nas mesas até ao fim do processo", referiu Lutero Simango.

A terceira força política moçambicana reclama ter sido injustiçada na cidade da Beira, a única autarquia onde foi vencedora, em Dondo, Gorongosa e Homoine, além da cidade da Matola, reclamando a redução do número de membros daquele partido nas assembleias provinciais destas autarquias.

Segundo o acórdão aprovado por unanimidade, lido pela presidente do Conselho Constitucional, a juíza conselheira Lúcia Ribeiro, a Frelimo manteve a vitória nas duas principais cidades do país, Maputo e Matola, em que a Renamo reivindicava ser vencedora, apesar de cortar em cerca de 60 mil votos o total atribuído ao partido no poder.

O CC é o órgão de última instância da justiça eleitoral com competência para validar as eleições em Moçambique.

No sábado, o presidente da Renamo, principal partido de oposição, também disse que o partido não reconhece os resultados das eleições autárquicas proclamados pelo CC, convocando a população para manifestações.

"Em face desta vergonha para a democracia e a negação da vontade dos moçambicanos, o partido Renamo reitera que não reconhece os resultados divulgados", afirmou Ossufo Momade, em conferência de imprensa.

As ruas de algumas cidades moçambicanas, incluindo Maputo, têm sido tomadas por consecutivas manifestações da oposição contra o que consideram ter sido uma "megafraude" no processo das eleições autárquicas e os resultados anunciados pela CNE, fortemente criticados também pela sociedade civil e organizações não-governamentais.