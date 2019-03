Moçambique. Todos os casos de diarreia vistos como potenciais casos de cólera

Foto: EPA

O surto de cólera já fez pelo menos cinco mortos confirmado em laboratório, um número que as autoridades admitem poder vir a aumentar.



David Wightwick, da Organização Mundial de Saúde, explica que dadas as confirmações em laboratório, "temos de partir do princípio de que todos os casos de diarreia são potencialmente cólera e tratá-los como sendo. Não posso dar-vos um número exato. O grupo de combate à cólera foi criado pelo Ministério da Saúde e é apoiado pela Organização Mundial de Saúde, e inclui as principais organizações que distribuem tratamento para a cólera".





No sábado deverão chegar a Moçambique 900 mil doses de vacinas, enviadas pela Organização Mundial de Saúde.







"Nós temos 900 mil vacinas a chegar ao país [no sábado] e isso vai fazer com que tenhamos, pelo menos, três doses para cada pessoa, mas é muito provável que nos próximos meses tenhamos de reforçar essas doses para evitar a propagação", afirmou.



O líder da equipa da OMS admite que existam ainda muitas comunidades que precisam de assistência, considerando que é preciso tempo para chegar a todas as áreas afetadas pelo ciclone Idai.



"Não estamos satisfeitos com o que foi possível fazer até agora, estamos conscientes de que precisamos de fazer mais e acreditamos que é possível chegar a mais lugares onde as pessoas precisam de ser assistidas", declarou.



A passagem do ciclone Idai em Moçambique, no Zimbabué e no Maláui fez pelo menos 786 mortos e afetou 2,9 milhões de pessoas, segundo dados das agências das Nações Unidas.



Moçambique foi o país mais afetado, registando até ao momento 468 mortos e 1.522 feridos, segundo as autoridades moçambicanas, que dão ainda conta de mais de 135 mil pessoas a viverem atualmente em centros de acolhimento, sobretudo na região da Beira.