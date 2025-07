Moçambique vacinou 92% das crianças previstas na campanha contra pólio - Unicef

"Uma campanha nacional contra a poliomielite, voltada para crianças menores de 10 anos em Moçambique, foi realizada com sucesso entre 02 e 06 de junho. A campanha foi considerada um sucesso, pois mais de 92% de todas as crianças foram vacinadas", lê-se num comunicado daquela agência da ONU.

A instituição atribui a conquista a uma estratégia nacional ampla, "que se baseia em anos de trabalho colaborativo entre o Ministério da Saúde, a Unicef e outros membros da Iniciativa Global para a Erradicação da Pólio (GPEI)".

"Com o Ministério da Saúde, apoiado pela Unicef, Organização Mundial da Saúde e parceiros (...), esta primeira ronda de vacinações marcou um movimento decisivo para proteger as crianças das variantes persistentes do poliovírus que ainda circula na região", sublinha o comunicado.

Para a Unicef, a primeira ronda de vacinação "demonstrou o poder da coordenação e da confiança".

"O monitoramento independente mostrou que 90% das famílias pesquisadas receberam informações sobre a campanha antes do seu início, uma prova da força do engajamento comunitário, que incluiu rádios locais, profissionais de saúde e voluntários que falavam em línguas locais", explicou.

Uma segunda ronda de vacinação está prevista para começar em 08 de julho, informou ainda.

"A segunda fase da vacinação ajudará a consolidar o progresso e a aproximar o país do seu objetivo: um futuro livre da poliomielite (...). As doses já foram distribuídas em todos os 161 distritos participantes, e suprimentos como caixas térmicas, formulários de inscrição e materiais de conscientização já estão disponíveis", especificou.

"Esta é uma conquista desde que o vírus da poliomielite ressurgiu em Moçambique em 2022, após três décadas sem nenhum caso. A Unicef tem ajudado a mobilizar recursos, alcançar comunidades e distribuir vacinas onde elas são mais necessárias", disse a agência.

As autoridades moçambicanas anunciaram em 16 de junho que o país vacinou contra a poliomielite mais de 19 milhões de crianças até aos 10 anos, entre 02 e 06 de junho, registo que "superou" a meta definida inicialmente, 18,2 milhões, acima dos números apresentados pela Unicef.

"Superámos a meta que havia sido definida", disse Quinhas Fernandes, diretor nacional de Saúde Pública, em conferência de imprensa em Maputo quando apresentou os dados de vacinação contra a poliomielite de variante do tipo dois.

A cobertura administrativa nacional foi de 107%, tendo variado de 96% na província de Maputo, sul do país, até 111% em Nampula, norte de Moçambique, indicou na altura o diretor nacional.