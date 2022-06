Moção de confiança. Boris Johnson vence com 211 votos a favor

Boris Johnson sobreviveu esta segunda-feira a uma moção de censura do seu Partido Conservador. Segundo o presidente do Comité Conservador, Graham Brady, 211 deputados votaram a favor de Johnson e 148 contra.





Johnson conseguiu os votos favoráveis de pelo menos metade dos deputados do seu partido (180 deputados), o que singifica que permanece no cargo e não pode ser desafiado novamente durante 12 meses.







O resultado indica ainda que cerca de 59 por cento dos deputados tories mantiveram a confiança em Boris Johnson - uma percentagem inferior à da sua antecessora, Theresa May, que em 2018 sobreviveu a uma moção de censura com 200 votos a favor e 117 contra.





e, sobretudo, como primeiro-ministro. Muitos deputados conservadores pró-Boris Johnson defendem, inclusivamente, que este resultado abre uma guerra interna no partido e alegam que Johnson venceu tecnicamente mas perdeu politicamente.

Apesar da vitória, o resultado indica que os deputados conservadores estão bastante divididos sobre o desempenho de Boris Johnson como líder do partidoe, sobretudo, como primeiro-ministro.O próprio exemplo de Theresa May prova que o resultado desta segunda-feira não garante a segurança de Johnson enquanto primeiro-ministro, dado que a sua antecessora, apesar de ter saído igualmente vitoriosa de uma moção de censura, acabaria por anunciar a demissão quatro meses depois, dado o isolamento dentro do seu partido.

Boris Johnson descreve resultado como uma "boa notícia"



Boris Johnson descreveu a sua vitória como uma “boa notícia”, sublinhando que o resultado desta segunda-feira é “convincente” e “decisivo” e permitirá ao governo “seguir em frente”, deixando para trás as polémicas do “Partygate”.



"Acho que é um resultado convincente, um resultado decisivo e o que significa é que, como governo, podemos seguir em frente e concentrarmo-nos nas coisas que realmente importam para as pessoas", disse o primeiro-ministro britânico aos jornalistas.



Questionado sobre a possibilidade de eleições antecipadas, Johnson declarou que “certamente” não está interessado nessa opção. A moção de censura foi desencadeada depois de pelo menos 54 deputados conservadores terem escrito uma carta a manifestar o descontentamento com o desempenho de Boris Johnson e a exigir uma votação de confiança.



A moção foi impulsionada, em parte, pelos escândalos relacionados com as festas ilegais em Downing Street durante o confinamento, nas quais Boris Johnson esteve presente – um processo que ganhou o nome de “Partygate”.



Em maio, seis meses depois de conhecido o primeiro escândalo das festas durante a pandemia, Boris Johnson recebeu o relatório de Sue Gray, a alta funcionária do Estado responsável pelo inquérito interno.



O inquérito culpou o primeiro-ministro pelas festas e embora Johnson tenha assumido “total responsabilidade” pelos incumprimentos, reiterou que não vai resignar ao cargo.



O primeiro-ministro do Reino Unido e o ministro das Finanças, Rishi Sunak, foram multados por terem participado nas festas que violaram as regras vigentes durante o confinamento, no contexto da pandemia da covid-19. Até ao momento foram aplicadas 50 multas a funcionários do Governo britânico.







(em atualização)