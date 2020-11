Moderna pediu autorização para usar vacina nos EUA e na Europa

A farmacêutica americana afirmou que a sua vacina tem uma eficácia de 94% e uma taxa de êxito de 100% na prevenção de casos graves. Se as autorizações para as vacinas da Moderna e da Pfizer forem concedidas, é muito provável que as campanhas de vacinação comecem antes do Natal.