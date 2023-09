Mohammed bin Salman: "A questão palestiniana é muito importante" para Riade

Numa rara entrevista dada à Fox News na quarta-feira, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman (MBS) sublinhou que as negociações com Israel significam que as perspetivas das relações entre os dois países “se aproximam da normalização” a cada dia que passa. No entanto, a questão palestiniana continua a ser “muito importante”.





Riade está a discutir um grande acordo com Washington para “normalizar as relações com Israel”. Em troca está um pacto de defesa dos EUA que inclui a ajuda norte-americana no desenvolvimento do programa civil nuclear saudita.







A Arábia Saudita defende que qualquer acordo exigirá traçar um caminho rumo à criação de um Estado palestiniano, ideia que é difícil de vender ao governo de Benjamin Netanyahu, considerado o executivo mais religioso e nacionalista da história de Israel.





“Para nós, a questão palestiniana é muito importante. Temos de resolver essa parte”, reiterou o príncipe na entrevista do programa “Special Report with Bret Baier”.





MBS acrescentou que tem havido “boas negociações” até agora e negou rumores de que tivessem sido suspensas.







Agência Noticiosa Saudita via Reuters











O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, declarou aos repórteres antes da entrevista que os líderes de Israel e da Arábia Saudita deveriam "falar sobre o quão próximos pensam que estão”.



“Obviamente, incentivamos a normalização. Achamos que é bom não apenas para Israel e a Arábia Saudita, mas também para toda a região”, afirmou Kirby.



De olhos postos no Irão

O príncipe Mohammed também foi questionado sobre a possibilidade de o Irão eventualmente construir uma arma nuclear. MBS respondeu: “Estamos preocupados com a possibilidade de qualquer país obter uma arma nuclear”. Porém "se o Irão conseguir uma, a Arábia Saudita procurará fazer o mesmo."



Esta afirmação deixou os especialistas em não-proliferação nuclear em alerta e a lembrar de imediato que a concessão dos EUA ao reino saudita da capacidade de enriquecer urânio poderá alimentar uma corrida ao armanento na região.





O príncipe Mohammed considerou nesta entrevista que a relação do seu país com Biden como “realmente incrível”.







O príncipe de 38 anos assumiu a liderança do governo saudita após o pai, o rei Salman, o ter nomeado como o próximo monarca na linha de sucessão ao trono, em 2017.