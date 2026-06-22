Moldova pede à UE que "cumpra a sua parte" e não atrase processo de adesão

A Moldova e o bloco estão a viver atualmente um "alinhamento raro", afirmou Maia Sandu numa conferência de imprensa no final de uma cimeira entre a UE e a Moldova, em Bruxelas.

"Nós temos um mandato claro dos nossos cidadãos [para aderir à UE] e um ímpeto reformista e, nas capitais europeias, reconhece-se que o alargamento é o melhor investimento na segurança da UE. Janelas de oportunidade como esta abrem-se e fecham-se. A nossa, agora, está aberta", alertou.

Sandu deixou este alerta depois de, na cimeira do Conselho Europeu, os líderes da UE terem alterado a versão inicial das conclusões para retirar a menção de que todos os capítulos das negociações de adesão da Ucrânia e da Moldova ao bloco deviam ser abertos "o mais rapidamente possível".

Numa aparente alusão a esta alteração das conclusões, a que nunca se referiu explicitamente, a governante afirmou que a Moldova está preparada para "abrir todos os capítulos imediatamente, sem atrasos", destacando que tanto a Comissão Europeia como o Conselho Europeu o reconhecem, e pediu que o processo de adesão do país à UE se "baseie no mérito".

"Ajudem-nos a tirar o melhor partido deste momento", pediu, garantindo que a Moldova vai continuar a cumprir "o dever" em relação à UE, "com total sentido de responsabilidade".

"Presidente Costa, presidente Von der Leyen, a Moldova está a cumprir a sua parte. Esperamos que os 27 Estados-membros façam o mesmo", afirmou.

Na passada segunda-feira, no Luxemburgo, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, saudou a abertura do primeiro capítulo das negociações de adesão da Moldova, relativo aos princípios e valores fundamentais, considerando tratar-se de um "marco histórico".

Questionado especificamente sobre os líderes da UE terem retirado a menção à abertura dos capítulos de negociação "o mais rapidamente possível", Costa referiu que todos os chefes de Estado e de Governo do bloco concordam que o alargamento é um "imperativo geopolítico", mas que deve ser baseado no mérito.

"Quando o processo se baseia no mérito, isso significa que, quando a Moldova cumprir determinados critérios, nós temos de corresponder. E a Moldova está a cumprir de maneira muito rápida e, se mantiver este ritmo, isso significa que, quando fecharmos este primeiro capítulo, poderemos recomendar a abertura dos próximos", sublinhou, pedindo que todos trabalhem "mais rapidamente e mais arduamente para que se cumpram todos os critérios".

Por sua vez, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também defendeu que, mais importante do que se defender que o processo deve ser feito "o mais rapidamente possível", é garantir que se baseia no mérito.

"E quando um país candidato se comporta como a Moldova se tem comportado, merece avançar. Um processo baseado no mérito não significa que seja lento, mas justo e a justiça implica que, quando um país cumpre, nós também temos de cumprir. E não estou preocupada com a Moldova, pelo contrário, estou confiante de que iremos ter sucesso", disse.

António Costa e Ursula von der Leyen elogiaram o caminho que tem sido feito pela Moldova, com a presidente da Comissão Europeia a referir que, devido às reformas que têm sido aplicadas, o país se tem progressivamente integrado na UE, como mostra a recente adesão ao espaço de `roaming` europeu e à Área Única de Pagamento em Euros (SEPA, na sigla em inglês).

Para manter essa integração, Von der Leyen anunciou que a Moldova vai integrar o programa DiscoverEU, que oferece viagens gratuitas pela Europa a jovens entre os 18 e 20 anos.

Vai também começar a ser negociada a adesão da Moldova ao programa de intercâmbio universitário Erasmus a partir de 2028, acrescentou.