MoMA de Nova Iorque vai exibir mostra de artistas latino-americanos em 2023

A mostra reunirá 65 obras, incluindo vídeos, fotografias, pinturas e esculturas, de cerca de 40 artistas de diferentes gerações que trabalharam na América Latina durante as últimas quatro décadas, de acordo com um comunicado divulgado na terça-feira.

Entre estes artistas contam-se os brasileiros Cildo Meireles, Rosângela Rennó e Mauro Restiffe; os colombianos Raimond Chaves e José Alejandro Restrepo; o argentino Leandro Katz; o venezuelano Suwon Lee; a peruana Gilda Mantilla; o mexicano Mario García Torres; o uruguaio Alejandro Cesarco e a guatemalteca Regina José Galindo.

Especificamente, um "grupo transformador" de obras, principalmente do século XXI, doado pela Colección Patricia Phelps de Cisneros em 2018, será destacado em diálogo com novas aquisições, empréstimos e comissões desde o final dos anos 80 até à atualidade do MoMA.

A exposição estará patente de 30 de abril a 9 de setembro do próximo ano e analisará, através de três secções, como estes artistas investigaram e reinventaram as histórias e legados culturais da região.

A curadora Inés Katzenstein afirmou, na nota de imprensa, que os artistas "estabeleceram um diálogo com o passado como meio de reparar histórias de violência, reconectar-se com legados culturais subestimados e fortalecer relações de parentesco e pertença".