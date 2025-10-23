Momento histórico no Vaticano. Carlos III e Leão XIV rezaram juntos

O rei Carlos, da Grã-Bretanha, e o papa Leão XIV rezaram juntos na Capela Sistina do Vaticano, na primeira celebração conjunta que incluiu um monarca inglês e um pontífice católico desde que o rei Henrique VIII se separou de Roma em 1534.

A visita é considerada um importante símbolo de reconciliação. Antes da cerimónia, Carlos e Camila tiveram um encontro privado com o pontífice.



A visita real ao Vaticano ocorre num momento delicado para o monarca, depois de o seu irmão, o príncipe Andrew, aceitar abrir mão do título de Duque de York na sequencia do escândalo sobre o seu relacionamento com o falecido agressor sexual de crianças Jeffrey Epstein.