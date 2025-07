Mondlane apresenta-se na Procuradoria de Maputo sem receio de ser detido

Foto: Sisipho Skweyiya - Reuters

A presença policial foi reforçada no local e há estradas cortadas por motivos de segurança, na manhã em que o político da oposição vai ser ouvido no âmbito dos processos das manifestações pós-eleitorais.



O antigo candidato presidencial falou aos jornalistas à chegada à Procuradoria-Geral da República. Mondlane espera ser informado das respostas aos requerimentos que fez, mas admite que a justiça moçambicana possa ter outros objetivos.



Esta é a terceira vez que Venâncio Mondlane é ouvido no âmbito das manifestações contra o resultado eleitoral que deu a vitória a Daniel Chapo.



Mondlane anunciou que depois da audição vai ler um comunicado aos jornalistas, com informação detalhada sobre o processo.