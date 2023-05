Monges budistas acusados de desviar oito milhões de euros

O Tribunal Criminal para Casos de Corrupção e Má Conduta disse que as ações dos líderes "prejudicaram gravemente o budismo".

Cinco monges e um motorista estão desde quinta-feira em prisão preventiva, de acordo com um comunicado do tribunal de Banguecoque.

Os homens foram detidos em Wat Pa Thammakhiri, na província de Nakhon Ratchasima, no nordeste do país, quando a polícia efetuou uma rusga, na terça-feira, e descobriu bens no valor de cerca de 100 milhões de baht (2,7 milhões de euros), alegadamente escondidos pelos suspeitos.

Dinheiro, joias e amuletos foram encontrados em vários locais, incluindo nos aposentos privados dos monges, apontou a polícia, referindo que alguns dos objetos se encontravam enterrados.

As primeiras detenções relacionadas com o caso ocorreram na sexta-feira passada, quando a polícia deteve o responsável pelo templo e o famoso monge Kom Kongkaew, acusados de roubar mais de 180 milhões de baht (4,8 milhões de euros) do dinheiro do local religioso.

O tribunal negou a Kom, à irmã e ao responsável pelo tempo, na segunda-feira, a saída sob pagamento de fiança, tendo dito que, depois de se encontrar sob custódia, Kom instruiu os seis suspeitos detidos para esconderem os objetos de valor, que entretanto foram encontrados pela polícia.

O tribunal considerou que, no caso dos nove suspeitos, existe risco de fuga, além da possibilidade de adulterarem provas.

Wutthima Thaomor, líder do templo, disse à polícia que Kom aconselhou os monges a usarem parte dos fundos roubados para comprar jóias, referiram ainda as autoridades.

Tanto Thaomor como Kom e a irmã são acusados de se apropriarem do dinheiro das doações, levantando dinheiro da conta bancária do templo e depositando-o na conta da mulher, onde a polícia encontrou 130 milhões de baht (3,5 milhões de euros). Outros 51 milhões de baht (1,3 milhões de euros) em dinheiro foram encontrados na casa desta.

Alguns templos budistas na Tailândia são extremamente ricos devido às contribuições dos seguidores, que doam elevadas quantias para obter mérito religioso.