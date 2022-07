Monkeypox. Depois do Brasil, já há duas mortes em Espanha

Já morreram duas pessoas com a varíola dos macacos em Espanha. A última morte foi anunciada há pouco mais de uma hora pelas autoridades sanitárias do país vizinho. A doença também vitimou um homem no Brasil. Estas são as primeiras vítimas mortais fora das zonas endémicas da doença.