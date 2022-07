Monkeypox. OMS declara emergência de saúde pública de preocupação internacional

Em conferência de imprensa, Tedros Adhanom Ghebreyesus especificou que o risco é, nesta altura, mais elevado na Europa do que no resto do mundo.







A designação de "Emergência de Saúde Pública de Preocupação Internacional" por parte da OMS tem por objetivo fazer soar os alarmes sobre a necessidade de uma resposta internacional coordenada a uma doença ou surto, alertando para a necessidade de financiamento e esforços globais na partilha de vacinas e tratamentos.





"Temos um surto que se está a espalhar rapidamente à volta do mundo sobre o qual sabemos muito pouco", assumiu o diretor-geral da OMS.