Mont Blanc. A mais alta montanha francesa diminui quase um metro desde 2017

Após uma expedição em meados de setembro, uma equipa de geógrafos franceses concluiu que, afirmaram os especialistas numa conferência de imprensa na cidade de Saint-Gervais-les-Bains, junto de Mont Blanc.Os cumes cobertos de neve e de gelo, assim como os glaciares do Ártico, estão a derreter devido às alterações climáticas. De acordo com as estimativas mais recentes dos geógrafos,

A medição é feita a cada dois anos desde 2001, mas os especialistas revelaram que não publicaram os valores da medição "excecionalmente baixos" de 2019, quando a montanha media 4.806,03 metros, porque queriam ter "mais explicações científicas" em 2021. Os investigadores acreditam que a medição deste ano é a mais próxima do valor real, principalmente devido às condições meteorológicas excecionais que permitiram a leitura mais precisa.





O objetivo destas medições regulares é não só avaliar a evolução do degelo e do declínio da altura da montanha, como também criar um modelo da placa de gelo e introduzir as leituras num banco de dados preciso que será disponibilizado a todos os cientistas. As leituras variam, contudo, de ano para ano, visto que o cume é coberto por uma camada de neve permanente, como um monte de neve, e varia com o vento e a precipitação.



A nova estimativa, abaixo da última oficial, é resultado de uma expedição de uma equipa de 27 pessoas, constituída por especialistas e guias da montanha. Os investigadores da região de Haute-Savoie realizaram medições e leituras durante três dias a partir de 16 de setembro e anunciaram a nova altura da montanha na quarta-feira passada.



Altura em declínio por causas naturais?







O Monte Branco, nos Alpes franceses, é a montanha mais alta da Europa Ocidental e da União Europeia, mas tem vindo a encolher nos últimos anos.



Desde a última medição oficial, realizada em 2017, reduziu um metro na sua altura e, embora um metro pareça pouco, para os cientistas esta é uma diferença significativa que exige investigação.





A medição mais elevada dos últimos 20 anos foi de 4.810,90 metros em 2007.



"Desde o início das medições, a altitude do Monte Branco tem variado continuamente", ressalvaram os especialistas, acrescentando que a parte "rochosa" do cume culmina nos 4.792 metros.



"Não podemos tirar conclusões precipitadas sobre medições que têm sido realizadas apenas desde 2001 com este tipo de precisão", frisou Denis Borel, um dos especialistas, acrescentando que o fenómeno poderá estar intrinsecamente ligado às alterações climáticas e ao derretimento do gelo em todo o mundo.