Montanha na Suécia perde dois metros de altura num ano devido ao degelo

No entanto, nesse ano o pico sul da montanha desceu para segundo lugar na lista dos pontos mais altos do país depois deO pico norte do Kebnekaise, onde não há glaciar, é agora a montanha mais alta do país.“A 14 de agosto, o pico sul do Kebnekaise foi medido a 2094,6 metros acima do nível do mar por investigadores da estação de Tarfala.”, disse a universidade em comunicado

O pico sul do Kebnekaise media até 2118 metros em meados da década de 90. Nos últimos 50 anos, a montanha perdeu até 24 metros de altura.

“A diminuição do pico e a mudança na aparência da montanha podem ser explicados, principalmente, pelo aumento da temperatura do ar, mas também por mudanças no vento, que afetam a forma como a neve se acumula no inverno”, explica a universidade no comunicado.

É ainda explicado que as alterações no pico sul do Kebnekaise refletem um aquecimento de longa data do clima na Suécia, citando o mais recente relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, que diz que o aquecimento global é uma ameaça sem precedentes para os glaciares.