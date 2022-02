Monte Evereste. Maior montanha do mundo está a derreter

Nature Portfolio Journal Climate and Atmospheric Research e relizado por uma equipa de investigadores que tentaram perceber se as alterações climáticas estavam a afetar também as áreas mais remotas do planeta. A conclusão é de um estudo divulgado narelizado por uma equipa de investigadores que tentaram perceber se as alterações climáticas estavam a afetar também as áreas mais remotas do planeta.





O estudo revela que a zona de gelo da face sul do Evereste, que os alpinistas atravessam a caminho do cume, pode ter perdido metade da sua massa desde a década de 1990, como resultado do aquecimento das temperaturas na região. E pior: pode desaparecer completamente em meados deste século.





A verdade é que nos últimos 25 anos o Evereste perdeu camadas de gelo que demoraram décadas a ser formadas.





Os investigadores da Universidade do Maine descobriram que a camada de gelo do Monte Everest perdeu mais de 54 metros de espessura nos últimos 25 anos e que o gelo está a derreter 80 vezes mais depressa do que o que se forma na superfície.





"Foi a experiência científica mais abrangente já realizada na face sul do Everest", disse à BBC Paul Mayewski, responsável máximo da investigação.





Embora o desaparecimento do gelo nesta montanha tenha sido já amplamente estudado, o impacto das alterações climáticas ainda não tinha sido considerado.



Mayewski explicou que este estudo "acrescenta uma compreensão de alta precisão que não estava disponível anteriormente e que mostra a notável sensibilidade que os sistemas da Terra têm a mudanças relativamente pequenas".



O investigador sublinhou também que o rápido derretimento pode ter uma ampla variedade de "implicações significativas tanto de escala regional como global" - incluindo o abastecimento de água a milhões de pessoas nas regiões circundantes e a ocorrência maior de avalanches, perigosas para as populações residentes na região.