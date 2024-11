Montenegro com Guterres. "Conflitos abertos" no Médio Oriente, Ucrânia e África dominaram encontro

Em declarações no final do encontro, o primeiro-ministro disse ter transmitido ao secretário-geral da ONU o empenho do Governo “em poder contribuir” para que o mandato de Guterres prossiga “com o foco muito grande no multilateralismo, na capacidade que as Nações Unidas ainda têm de poder contribuir para a paz, para a salvaguarda dos Direitos Humanos um pouco por todo o mundo”.Luís Montenegro lembrou a atual circunstância em que “– mas, ainda assim, com a guerra aberta no Médio Oriente, a manutenção da agressão da Rússia à Ucrânia, com focos de tensão no continente africano”.

“Continuaremos a estar ao lado da Ucrânia na defesa da integralidade do seu território, na defesa contra a agressão injustificada e ilegal da Rússia. Continuaremos a estar ao lado de todos aqueles que são afetados pela falta de ajuda humanitária no Médio Oriente, estejam de que lado estiverem”, assegurou o chefe de Governo.





Após o discurso de Montenegro, o secretário-geral das Nações Unidas reagiu ao acordo entre Israel e o Hezbollah anunciado na terça-feira, considerando que o cessar-fogo no Líbano “é o primeiro raio de esperança” no conflito do Médio Oriente e salientando a importância de ambas as partes cumprirem o acordo.





“Recebi ontem um sinal auspicioso, o primeiro raio de esperança de paz no meio da escuridão dos últimos meses”, disse. “É um momento de grande importância, especialmente para os civis que estavam a pagar um preço enorme desse conflito que se espalhava”.



Montenegro e Guterres defendem reforma na ONU



Durante a sua intervenção, Luís Montenegro referiu a ambição de “abrir caminho a uma reforma institucional no seio das Nações Unidas”.“Aquilo que acontece ao nível do funcionamento do Conselho de Segurança [da ONU] é objetivamente um problema.”, justificou.

A posição do Governo português “tem sido a de sustentar que o uso do direito de veto possa ser mais condicionado e não ser, como é hoje, uma força de bloqueio”, acrescentou o primeiro-ministro.









“Vivemos uma situação paradoxal, nunca foram tão sérios os desafios que se põem à humanidade: as alterações climáticas, uma Inteligência Artificial que se desenvolve sem o mínimo de controlo à escala global (…), as profundas desigualdades a que assistimos em todo o mundo e a multiplicação de conflitos. Tudo isto mostra que as instituições que temos a nível global estão hoje profundamente desatualizadas pela sua profunda incapacidade de responder a estes desafios”, considerou.

O líder da ONU relembrou, por sua vez, a reforma que é preciso fazer nas organizações internacionais, que considerou serem "absolutamente essenciais" para fazerem face aos desafios "que nunca foram tão sérios", começando pelas próprias Nações Unidas e o Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Preocupação com Moçambique



Luís Montenegro garantiu ainda que Portugal continuará, no contexto internacional, a promover a sua “vocação universalista” e a sua “participação em missões de paz com total empenhamento”.

“Estaremos na linha da frente para ser, e também estaremos na linha da frente das forças destacadas no terreno para garantir a paz e a preservação dos Direitos Humanos, como fazemos hoje em vários locais, particularmente na República Centro-Africana”, declarou perante os jornalistas e lado a lado com António Guterres.O chefe do Governo transmitiu ainda ao chefe da ONU a preocupação particular com "uma situação concreta que diz muito a Portugal e aos portugueses, que é a situação que se vive em Moçambique".

"Tive a ocasião de dizer ao senhor secretário-geral que nos empenharemos em poder garantir contenção, em poder garantir capacidade de diálogo, em poder garantir que não haja uma escalada de violência em Moçambique para que se ultrapasse, no respeito pelas instituições e pelos valores democráticos, o impasse que está criado e a conflitualidade nas ruas que infelizmente tem marcado os últimos dias naquele país amigo e irmão", afirmou.