Montenegro condena "injustificáveis ataques" iranianos e apela à "máxima contenção"

"Portugal apela a todos à máxima contenção para evitar uma escalada, preservar a paz e a segurança internacionais e garantir a estabilidade regional, em linha com a Carta das Nações Unidas. Para tal será necessário que o programa nuclear do Irão, que é há muito uma preocupação da comunidade internacional, cesse", apelou Luís Montenegro, numa publicação na rede social X.

O chefe do executivo português insistiu "na necessidade de o Irão respeitar os direitos humanos do seu povo, que têm sido violados de forma inadmissível" e condenou "os injustificáveis ataques do Irão aos países vizinhos da região - entre eles, a Arábia Saudita, o Catar, os Emiratos Árabes Unidos, o Kuwait e a Jordânia -, que devem cessar imediatamente".

Luís Montenegro disse estar a acompanhar "com grande preocupação, desde o primeiro momento, a evolução no Médio Oriente", em coordenação estreita com os parceiros europeus, parceiros da região e aliados da NATO.

Israel e EUA lançaram hoje um ataque contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e países vizinhos, como Arábia Saudita, Bahrein e Qatar, entre outros.