Montenegro considera acordo entre Trump e Putin sobre combustíveis incoerente e inconsequente

Andrea Neves - correspondente da RTP Antena 1 em Bruxelas

“Estamos todos a sofrer”

Luís Montenegro considerou esta quinta-feira o acordo entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o homólogo russo, Vladimir Putin, incoerente e inconsequente.“Aquilo que foi anunciado pelos Estados Unidos, do nosso ponto de vista”, afirmou o chefe do Governo em Bruxelas, à margem de uma cimeira para debater a subida dos preços da energia.Donald Trump anunciou na semana passada que a Rússia aceitou fornecer 300 mil toneladas de diesel aos EUA e aos mercados internacionais, assim como quantidades superiores até ao final do ano.Na visão do primeiro-ministro,“Não resolve o assunto por mais de escassos dias e, portanto, não é consequente”, insistiu, acrescentando que “não é uma resolução do problema que temos diante de nós”.“E também não é coerente, porque”, alertou.O primeiro-ministro disse ainda que tem feito apelos de viva voz no seio das organizações nas quais Portugal se encontra no sentido de “uma intervenção que seja, do ponto de vista diplomático, eficaz para suster este aumento do preço dos combustíveis que, disse aos jornalistas. E “esta novidade não traz nenhuma consequência positiva”, acrescentou, referindo-se ao acordo entre Trump e Putin.Luís Montenegro frisou que “o Governo português tem vindo a estabelecer diálogo com os seus parceiros da União Europeia e também com os seus aliados, como é o caso dos Estados Unidos” no sentido de colocar como prioridade “a resolução diplomática do conflito no Médio Oriente”.É isso que permitirá “estabilizar o mercado do petróleo a nível internacional”, defendeu.Questionado sobre medidas concretas que espera que saiam desta cimeira em Bruxelas, o primeiro-ministro declarou que “, uniformizando a resposta e conciliando-a também do ponto de vista financeiro”.É também necessária “uma abordagem estratégica”, e aí “Portugal é muito claro”: a Europa “não pode ter dúvidas quanto ao caminho de autonomização, da sua área energética, nomeadamente fazendo depender as suas economias cada vez menos dos combustíveis fósseis e cada vez mais das energias renováveis”, defendeu.