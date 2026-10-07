Montenegro destaca "relação cada vez mais estreita com EUA" antes de visita de Rubio

Em declarações à chegada a uma cimeira de países do sul da União Europeia, em Split, Croácia, o primeiro-ministro, ao ser questionado sobre se vai explicar a Rubio o efeito que a política externa dos Estados Unidos está a ter nos preços, no custo de vida de todos os europeus, respondeu que haverá oportunidade de falar sobre muitos assuntos, incluindo esse, mas privilegiou a forte ligação entre os dois países.

"Teremos oportunidade de conversar e dialogar sobre todos os assuntos que interessam do ponto de vista global à comunidade internacional e, portanto, também esses, mas também no âmbito das nossas relações bilaterais", começou por dizer.

Montenegro destacou então que "os Estados Unidos são um parceiro, um aliado de Portugal, do ponto de vista da segurança e da defesa, porque ambos fazemos parte do mesmo tratado e executamos diariamente o mesmo tratado, o tratado do Atlântico Norte [NATO], mas [também] um parceiro comercial cujo incremento em termos de trocas comerciais é cada vez maior, seja do ponto de vista industrial, seja do ponto de vista turístico, seja do ponto de vista dos serviços".

"Nós temos uma relação cada vez mais estreita com os Estados Unidos. Na semana passada, de resto, quando estive em Nova Iorque, tive ocasião precisamente de testemunhar isso, de viva voz, do centro financeiro do mundo, que é a Bolsa de Valores de Nova Iorque, onde muitos empresários americanos, e a própria presidente da bolsa de valores, nos transmitiram que estão com os olhos postos em Portugal, com interesse em investir em Portugal", prosseguiu.

"Temos também cada vez mais americanos a viver em Portugal: já são mais de 21 mil aqueles que têm residência em Portugal. E, portanto, tudo isso estará na mesa e na agenda da conversa que terei com o secretário de Estado Marco Rubio", finalizou.

O secretário de Estado norte-americano Rubio iniciou na terça-feira, na Islândia, uma visita à Europa que o levará também à Grécia, hoje mesmo, e a Portugal, na quinta-feira, não sendo conhecidos detalhes da sua agenda, que incluirá, no entanto, reuniões com o primeiro-ministro e também com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.