Montenegro disse a Trump que "Portugal e os Estados Unidos são aliados"

, revelou Montenegro. "Creio que foi um bom pontapé de saída, visto que foi a primeira ocasião em que estivemos juntos".O chefe de Governo frisou que os EUA "são também um importante parceiro económico e nós queremos salvaguardar a tendência de crescimento entre as nossas relações políticas e, sobretudo, económicas".Nas declarações aos jornalistas em Bruxelas, o primeiro-ministro considerou também queLuís Montenegro insistiu ainda no propósito de "colocarmos o crescimento da economia como prioridade que permite depois a execução das políticas sociais e também obviar constrangimentos nos serviços públicos".

"Seremos mais uma vez ativos e pró-ativos, e fico muito satisfeito pelos avanços que nesta componente económica, na componente das condições de competitividade - nomeadamente no mercado energético e no processo de simplificação - podem alavancar o nosso mercado interno e a nossa capacidade de nos projetarmos nos mercados internacionais", acrescentou.







Na visão do primeiro-ministro, essa competitividade pode ser reforçada pelo acesso a energia mais barata, tema que foi discutido no Conselho Europeu.



"Pela primeira vez há uma referência, e uma referência com uma meta temporal, à concretização de um mercado único de energia e de uma estratégia comum até 2030", afirmou.



Segundo Montenegro, a estratégia "passará, inevitavelmente, por acelerar as interligações energéticas que tanto temos vindo a reclamar e, cujo atraso na execução tem penalizado, e de que maneira, a competitividade da Europa".