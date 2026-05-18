Montenegro felicita líder do PAICV e saúda "apego democrático"

"Felicito Francisco Carvalho pela vitória nas eleições legislativas em Cabo Verde. Nesta nova fase que agora se inicia saúdo o apego democrático de todos os cabo-verdianos e reitero a plena disponibilidade de Portugal para continuar a trabalhar e a cooperar com um país irmão", escreveu Luís Montenegro, na rede social X.

"Além da força dos laços que nos unem, partilhamos também prioridades comuns: mais desenvolvimento, mais prosperidade e mais crescimento. Por Portugal e por Cabo Verde", acrescentou o governante português.

O resultado final das legislativas cabo-verdianas continuava por publicar às 08:20 (10:20 em Portugal) de hoje, segundo o portal oficial eleicoes.cv, indicando 24 mesas de voto por apurar de um total de 1.333.

O líder do PAICV já anunciou a conquista do parlamento com maioria absoluta, com fontes partidárias a apontarem para 37 dos 72 deputados, e já recebeu as felicitações do candidato derrotado do Movimento para a Democracia (MpD) e primeiro-ministro desde 2016, Ulisses Correia e Silva.

Os partidos terão em sua posse dados das eleições de domingo que ainda não foram publicados.

De acordo com os dados do portal, o PAICV tem 33 deputados (88.985 votos, 46,7%), o MpD soma 30 (83.217 votos, 43,6%) e a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) tem dois (9.795 votos, 5,1%), restando distribuir sete deputados.

A abstenção regista um valor recorde de 53,4%.