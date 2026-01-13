 Montenegro felicita Lula da Silva pelo empenho na "conclusão do acordo"

De acordo com o comunicado do Governo do Brasil, Montenegro e Lula da Silva mantiveram uma conversa telefónica hoje de manhã, na qual os "dois líderes manifestaram satisfação com a aprovação do Acordo de Parceria Mercosul-União Europeia pelas instituições europeias e com a sua assinatura no próximo dia 17 de janeiro".

De acordo com a Presidência brasileira, o primeiro-ministro português e o chefe de Estado brasileiro consideraram que "a decisão dos dois blocos é um gesto muito importante de defesa do multilateralismo e do livre comércio, com grande dimensão política e estratégica neste momento histórico".

"Concordaram em trabalhar conjuntamente, de forma rápida e eficiente, para a implementação do Acordo a fim de que as populações possam ver resultados concretos da parceria firmada", lê-se.

Ainda durante a conversa telefónica, os dois líderes "trocaram impressões sobre a situação na Venezuela e coincidiram ser fundamental evitar um cenário de instabilidade na América do Sul".

O Conselho da União Europeia anunciou na sexta-feira a aprovação do acordo comercial com quatro países do Mercosul.

Este acordo vai ser assinado no sábado, no Paraguai.

O acordo UE-Mercosul permitirá aos europeus exportar mais veículos, maquinaria, vinhos e bebidas espirituosas para a América do Sul.

No sentido oposto, facilitará a entrada na Europa de carne, açúcar, arroz, mel e soja.

O ministro da Agricultura aplaudiu, na sexta-feira, o acordo e destacou o impacto importantíssimo para Portugal, que poderá agora saldar o défice com este mercado.