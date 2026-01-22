Montenegro não comenta apoio de Marques Mendes a Seguro

"Não tenho mais nada a acrescentar àquilo que já tenho dito e que já afirmei", disse Luís Montenegro.







Em declarações aos jornalistas em Bruxelas, para participar no Conselho Europeu, o primeiro-ministro afirmou que "não há alternativa às Nações Unidas", referindo-se ao Conselho da Paz lançado por Donald Trump.







"Qualquer visão de alternativa às Nações Unidas não terá o nosso acolhimento. Não há alternativa às Nações Unidas", disse Luís Montenegro.

"A ideia de poder haver um Conselho de Paz para acompanhar o processo de paz na Faixa de Gaza poderá ter alguma partipação. Tudo aquilo que possa extravasar esse objetivo, dando-lhe uma natureza genérica de intervenção concorrencial com o espírito e funcionamento da ONU, parece-nos completamente desajustado", explicou.O presidente do Conselho Europeu, António Costa, convocou uma reunião de emergência para discutir a resposta da Europa ao clima de tensão crescente com os Estados Unidos, nomeadamente ações para impedir a intenção de Donald Trump de adquirir a Gronelândia. O primeiro-ministro português vai participar neste encontro."Espero ver reafirmada uma posição conjunta que possa ser um sinal expressivo para todo o contexto internacional de unidade, firmeza, colaboração", disse.