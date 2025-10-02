Montenegro transmitiu a Zelensky que Portugal vai manter o apoio à Ucrânia

"Transmiti ao presidente Zelensky que se vai repetir no próximo ano, num valor nunca inferior àquele que tivemos em 2024, ou seja, um apoio de cerca de 220 milhões de euros", disse Montenegro aos jornalistas no final do encontro bilateral, que Montenegro descreveu como "produtivo".





O primeiro-ministro disse também que Portugal está disponível para "fazer o esforço" de antecipar o fim da importação de gás natural liquefeito russo, sem avançar prazos, considerando que a paz se obtém com o "enfraquecimento económico" de Moscovo.





"O enfraquecimento económico da Rússia é um caminho para a obtenção da paz [na Ucrânia], de mais segurança e de dissuasão de uma atitude mais agressiva por parte da Federação Russa", disse Luís Montenegro.





"Portugal está pronto para fazer esse esforço, como está, sobretudo, empenhado em poder dinamizar ainda mais a sua produção de energia, que é exclusivamente de fonte renovável", sustentou o primeiro-ministro.



No entanto, Luís Montenegro não se comprometeu com um prazo para concretizar esta ambição.



Para além do apoio da Europa à Ucrânia, o primeiro-ministro adiantou que em cima da mesa nesta cimeira estiveram também questões relacionadas com a política de imigração, afirmando que "há cada vez mais um consenso em considerar que esta questão não é ideológica".Montenegro diz ter transmitido as principais decisões do Governo português neste domínio, afirmando que Portugal está "a mediar os fluxos de chegada" ao país.