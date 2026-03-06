EM DIRETO
Montenegro vê Estados Unidos como aliado mas não apoia ameaças comerciais de Trump a Espanha

O primeiro-ministro português esteve esta manhã em Huelva, onde assinou um conjunto de acordos comerciais com o homologo Pedro Sánchez. Uma cimeira que não passou ao lado da crise no médio oriente, quem que Montenegro se apresenta crítico perante as ameaças comerciais de Donald Trump a Espanha, contudo descreve os Estados Unidos como um "aliado incontornável".

Antena 1 /
Foto: Alberto Diaz - EPA

Ao lado de Sánchez o primeiro-ministro português garantiu que os dois países têm uma relação muito forte, mas as posições são distintas sobre o Médio Oriente.
Inês Ameixa - Antena 1
Declarações na conferência de imprensa no âmbito da Cimeira Luso-Espanhola acompanhada pela enviada da Antena 1 a Huelva, Inês Ameixa.
