Mundo
Montenegro vê Estados Unidos como aliado mas não apoia ameaças comerciais de Trump a Espanha
O primeiro-ministro português esteve esta manhã em Huelva, onde assinou um conjunto de acordos comerciais com o homologo Pedro Sánchez. Uma cimeira que não passou ao lado da crise no médio oriente, quem que Montenegro se apresenta crítico perante as ameaças comerciais de Donald Trump a Espanha, contudo descreve os Estados Unidos como um "aliado incontornável".
Ao lado de Sánchez o primeiro-ministro português garantiu que os dois países têm uma relação muito forte, mas as posições são distintas sobre o Médio Oriente.
Declarações na conferência de imprensa no âmbito da Cimeira Luso-Espanhola acompanhada pela enviada da Antena 1 a Huelva, Inês Ameixa.