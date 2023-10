Montpellier, Bordéus, Nantes, Lille. Aeroportos franceses novamente evacuados após alertas

À semelhança do que aconteceu no dia anterior, vários aeroportos franceses receberam durante a manhã desta quinta-feira, 19 de outubro, ameaças de bomba que levaram à evacuação das pessoas que se encontravam nas instalações.





⚠️🚨 Alerte à la bombe à l’aéroport de #Montpellier @MPLaeroport

🔹évacuation et mise en sécurité des personnes

🔹forces de l’ordre présentes sur site pour établir un périmètre de sécurité

🔹démineurs déclenchés pour une levée de doutes. pic.twitter.com/8A8I5THORm — Préfet de l'Hérault 🇫🇷 (@Prefet34) October 19, 2023

Segundo a conta oficial do autarca da região de Hérault na rede social X, ex-Twitter, as autoridades estão presentes no aeroporto de Montpellier, no sul de França, para “assegurar a evacuação das pessoas” e "estabelecer um perímetro de segurança”. No local encontram-se também especialistas em desativação de bombas para “esclarecer quaisquer dúvidas”.

Segundo a conta oficial do autarca da região de Hérault na rede social X, ex-Twitter,no sul de França,. No local encontram-se também





L’Aéroport de Lille est en cours d’évacuation suite à une alerte à la bombe.

Les services de sécurité de l’Etat sont sur place. — Aeroport de Lille✈ (@Aeroport_Lille) October 19, 2023

Também no aeroporto de Lille-Lesquin, no norte do país, mais uma ameaça de bomba levou à evacuação de cerca de 300 passageiros que se encontravam no terminal pelas 10h30 locais (menos uma hora em Lisboa), de acordo com o canal francês

, no norte do país,(menos uma hora em Lisboa), de acordo com o canal francês BFMTV . Pelo menos um avião que deveria ter aterrado neste aeroporto foi desviado para outro aeroporto, segundo a mesma fonte.





Fin de l’alerte

Réouverture progressive de l’aéroport — Aeroport de Lille✈ (@Aeroport_Lille) October 19, 2023





Aeroporto de Lille anunciou nas redes sociais o fim das operações de segurança e a reabertura progressiva do aeroporto.



O jornal francês

Cerca de trinta minutos depois, um pouco antes do meio-dia, hora local, oO jornal francês La Voix du Nord avança que o avião do presidente francês, Emmanuel Macron, deverá partir de Lille-Lesquin, a propósito da sua deslocação à Arras, em Pas-de-Calais, para assistir ao funeral do professor Dominique Bernard, vítima do ataque terrorista na passada sexta-feira.





Esta manhã também os aeroportos de Bordeaux-Mérignac, no sudoeste do país, e o Nantes-Atlantiques, no nordeste de França, foram evacuados.