Morre aos 50 anos a artista brasileira Preta Gil

O cancro do intestino foi detetado em janeiro de 2023 e, desde então, Preta Gil foi submetida a vários tratamentos de quimioterapia e radioterapia, que aliviaram a situação. No entanto, no ano passado, descobriu-se que o cancro se tinha espalhado para outros órgãos.

A cantora encontrava-se internada desde maio num hospital nos Estados Unidos, onde acabou por morrer.

Preta Gil desenvolveu uma carreira artística de sucesso, que começou em 2003 com o álbum "Prêt-à-porter", lançado quando o pai era ministro da Cultura, na primeira presidência de Luiz Inácio Lula da Silva.

Além da carreira musical, também foi apresentadora de televisão e participou em várias telenovelas, mantendo ainda uma animado bloco de carnaval conhecido como "Bloco da Preta".

Gilberto Gil, 83 anos, um dos cantores e compositores mais versáteis do Brasil, iniciou em março uma digressão, que disse ser a última e que inclui espetáculos em nove cidades brasileiras.

Em alguns desses espetáculos, chegou a cantar com a filha, antes do avanço da doença a obrigar a fazer um tratamento nos Estados Unidos.