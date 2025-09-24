Morre em acidente aéreo cineasta brasileiro que dirigiu série sobre tragédia do Chapecoense

Para além de Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, morreram também o piloto, o arquiteto chinês de renome internacional Kongjian Yu e outro passageiro, indicaram fontes oficiais.

A aeronave despenhou-se numa fazenda de uma zona rural do município de Aquidauana, na região do Pantanal, no estado de Mato Grosso do Sul, na fronteira com a Bolívia e o Paraguai, confirmaram os Bombeiros e a Polícia Civil.

As causas do acidente ainda estão a ser investigadas.

Entre os trabalhos de Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz destacam-se a série "Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia", produzida em parceria com a Pacha Films para a WBD/HBO e nomeada ao Emmy Internacional, sobre o acidente aéreo que vitimou a equipa da Chapecoense em 2016.

O trágico acidente ocorreu em novembro de 2016 quando o avião que transportava o Chapecoense se despenhou a 17 quilómetros do aeroporto José María Córdova, perto da cidade de Medellín, depois de ter ficado sem combustível.

A equipa estava a caminho da Colômbia para jogar contra o Atlético Nacional na final da Copa Sul-Americana de 2016.

A tragédia provou a morte a 71 das 77 pessoas que seguiam no avião da companhia aérea boliviana Lamia. Três futebolistas, dois membros da equipa e um jornalista sobreviveram.

Já Kongjian Yu era professor da Universidade de Pequim e diretor do estúdio Turenscape, um dos maiores do mundo em arquitetura paisagista.

O arquiteto deslocou-se ao Brasil para participar na Conferência Internacional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do Brasil 2025, realizada em Brasília no início de setembro, e na semana passada esteve presente na Bienal de São Paulo.

O arquiteto tinha viajado até ao Pantanal para conhecer a região e para gravar material documental juntamente com cineastas brasileiros.

Yu foi o criador do conceito das "cidades esponja", aplicado em mais de mil projetos em 250 cidades, concebido para absorver grandes volumes de água e mitigar os efeitos das inundações urbanas.

Foi também consultor do Governo chinês e projetou obras em mais de 70 cidades.