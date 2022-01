Morre último soldado indiano que escoltou dalai-lama na fuga do Tibete

Então um jovem monge, o líder espiritual tibetano, de 86 anos, fugiu do Tibete depois de fracassada uma revolta antichinesa, tendo chegado à Índia ao fim de quase duas semanas em que atravessou os Himalaias, disfarçado de soldado para escapar aos militares chineses.

O Tibete tornou-se uma região autónoma da China em 1965.

Naren Chandra Das, que morreu na segunda-feira em casa, no estado indiano de Assam (nordeste), na altura com 22 anos, tinha acabado de completar o treino na unidade paramilitar mais antiga da Índia, Assam Rifles.

Em 31 de março de 1959, sete soldados, incluindo Naren Chandra Das, acompanharam o monge a Lumla, em Arunachal Pradesh, no nordeste indiano.

No ano passado, o antigo soldado contou como decorreu a travessia nos Himalaias aos meios de comunicação locais: o dalai-lama viajava montado a cavalo e os soldados a pé, sem estarem autorizados a falar com o jovem monge.

O dalai-lama, de 86 anos, exilado no norte da Índia desde que fugiu do Tibete, e Naren Chandra Das voltaram a encontrar-se, pela primeira vez em quase 60 anos, em abril de 2017.

"Olhando para o teu rosto, percebo que também devo ser muito velho", disse o dalai-lama ao antigo soldado, durante uma cerimónia na cidade de Guwahati, no leste da Índia.

No ano seguinte, Naren Chandra Das foi convidado para Dharamsala, situada nos contrafortes dos Himalaias indianos e onde o dalai-lama estabeleceu o governo tibetano no exílio, com a permissão de Nova Deli.

"Fui lá com a minha família e ele abraçou-me. Também me deu uma lembrança. Nunca esquecerei o nosso encontro", disse o antigo soldado.